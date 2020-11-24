Дочь легендарного хоккеиста снялась обнаженной, повторив знаменитое фото

Дочь легендарного хоккеиста Уэйна Грецки Паулина порадовала многочисленных поклонников откровенным фото.

На странице американской модели в социальной сети, на которую подписались 925 тысяч человек, появился ее обнаженный снимок. Она повторила кадр, впервые опубликованный в Instagram ее звездной коллеги Кайли Дженнер. На нем девушка позирует в огромной соломенной шляпе. В 2019 году эта фотография стала известной, набрав более 10 млн лайков в социальной сети.

Отметим, что Грецки является невестой одного из лучших гольфистов мира Дастина Джонсона, который в ноябре 2020 года стал победителем турнира Мастерс – одного из четырех главных соревнований в этом виде спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская гольфистка столкнулась с неожиданным отказом из-за большой груди.