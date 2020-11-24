Дочь легендарного хоккеиста снялась обнаженной, повторив знаменитое фото

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,3 т.
Паулина Грецки

Дочь легендарного хоккеиста Уэйна Грецки Паулина порадовала многочисленных поклонников откровенным фото.

На странице американской модели в социальной сети, на которую подписались 925 тысяч человек, появился ее обнаженный снимок. Она повторила кадр, впервые опубликованный в Instagram ее звездной коллеги Кайли Дженнер. На нем девушка позирует в огромной соломенной шляпе. В 2019 году эта фотография стала известной, набрав более 10 млн лайков в социальной сети.

Паулина Грецки снялась обнаженной
Кайли Дженнер в соломенной шляпе

Отметим, что Грецки является невестой одного из лучших гольфистов мира Дастина Джонсона, который в ноябре 2020 года стал победителем турнира Мастерс – одного из четырех главных соревнований в этом виде спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская гольфистка столкнулась с неожиданным отказом из-за большой груди.