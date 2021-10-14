Чемпионка мира по биатлону разделась топлес, отмечая День без бюстгальтера

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова порадовала свою многотысячную армию поклонников откровенной фотографией. 31-летняя спортсменка, выигрывавшая спринт в Контиолахти-2015 и смешанную эстафету в Хохфильцене-2017, отпраздновала День без бюстгальтера, снявшись топлес.

В кадре биатлонистка стоит на перевале, демонстрируя фотографу свою обнаженную спину.

"Сегодня Международный день без бюстгальтера. Мне показался любопытным тот факт, что этот праздник был создан в рамках информационной кампании по профилактике рака груди. Поэтому я надеюсь, что в этот день мы вспомним, как важно не забывать о регулярных обследованиях наших "малышек", а также время от времени проводить самопроверку, которая поможет вовремя выявить проблемы", – подписала снимок спортсменка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коукалова появилась на обложке чешской редакции журнала Playboy, снявшись полностью обнаженной.