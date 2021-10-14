Чемпионка мира по биатлону разделась топлес, отмечая День без бюстгальтера

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Габриэла Коукалова

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова порадовала свою многотысячную армию поклонников откровенной фотографией. 31-летняя спортсменка, выигрывавшая спринт в Контиолахти-2015 и смешанную эстафету в Хохфильцене-2017, отпраздновала День без бюстгальтера, снявшись топлес.

В кадре биатлонистка стоит на перевале, демонстрируя фотографу свою обнаженную спину.

Габриэла Коукалова топлес

"Сегодня Международный день без бюстгальтера. Мне показался любопытным тот факт, что этот праздник был создан в рамках информационной кампании по профилактике рака груди. Поэтому я надеюсь, что в этот день мы вспомним, как важно не забывать о регулярных обследованиях наших "малышек", а также время от времени проводить самопроверку, которая поможет вовремя выявить проблемы", – подписала снимок спортсменка.

Видео дня
Габриэла Коукалова снималась для Playboy
Габриэла Коукалова на отдыхе
Габриэла Коукалова
Габриэла Коукалова любит фото топлес
Габриэла Коукалова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коукалова появилась на обложке чешской редакции журнала Playboy, снявшись полностью обнаженной.

Габриэла Соукалова