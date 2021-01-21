Двукратная чемпионка мира по биатлону появилась обнаженной на обложке Playboy

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова появилась на обложке чешской редакции журнала Playboy.

31-летняя спортсменка, выигрывавшая спринт в Контиолахти-2015 и смешанную эстафету в Хохфильцене-2017, снялась полностью обнаженной.

В кадре Габи, на которой надеты лишь туфли, сидит на полу и загадочно смотрит в камеру.

Отметим, что некоторые кадры Коукалова разместила еще в декабре, однако обложка журнала появилась лишь сейчас.

Напомним, что кроме успеха на двух мундиалях, чешская спортсменка дважды выигрывала "серебро" и один раз "бронзу" на Олимпиаде-2014 и является победительницей Кубка мира 2015/16.

В мае 2019 года Коукалова не сумела восстановиться от травмы икроножных мышц и приняла решение завершить профессиональные выступления.

В свое время Коукалова, которая выступила за отстранения России от Олимпиады-2018, получила огромную порцию оскорблений от фанатов РФ.