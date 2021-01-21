Двукратная чемпионка мира по биатлону появилась обнаженной на обложке Playboy

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
5,4 т.
Габриэла Коукалова

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова появилась на обложке чешской редакции журнала Playboy.

31-летняя спортсменка, выигрывавшая спринт в Контиолахти-2015 и смешанную эстафету в Хохфильцене-2017, снялась полностью обнаженной.

В кадре Габи, на которой надеты лишь туфли, сидит на полу и загадочно смотрит в камеру.

Габриэла Коукалова

Отметим, что некоторые кадры Коукалова разместила еще в декабре, однако обложка журнала появилась лишь сейчас.

Напомним, что кроме успеха на двух мундиалях, чешская спортсменка дважды выигрывала "серебро" и один раз "бронзу" на Олимпиаде-2014 и является победительницей Кубка мира 2015/16.

В мае 2019 года Коукалова не сумела восстановиться от травмы икроножных мышц и приняла решение завершить профессиональные выступления.

В свое время Коукалова, которая выступила за отстранения России от Олимпиады-2018, получила огромную порцию оскорблений от фанатов РФ.

Габриэла Соукалова