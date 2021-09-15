Беременная жена футболиста "Динамо" перестала стесняться фото "ню" и снялась обнаженной

Жена футболиста киевского "Динамо" Артема Шабанова поразила своих поклонников эротической фотосессией. Юлианна произвела настоящий фурор снявшись в серии обнаженных фотографий во время своей первой беременности.

В кадре девушка не скрывает своего оголенного тела, лишь прикрывая руками грудь.

"Раньше я стеснялась фотографироваться ню или даже в белье, вечно придиралась к себе. А сейчас, я считаю себя не то, что идеальной, а просто нормальной. впервые за многие года, мне легко жить. Не цепляясь к своей внешности и телу, не замечаю в себе недостатков, не замечаю и в других", – подписала одно из фото Юлианна.

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Как сообщал OBOZREVATEL, пара еще в начале июня порадовала своих друзей новостью, что ждет ребенка.

12 июля Артем и Юлианна сыграли свадьбу.