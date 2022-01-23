Дарья Белодед впервые снялась в профессиональной откровенной фотосессии

Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед сделала для своих поклонников настоящий сюрприз, снявшись в откровенной фотосессии. Киевский фотограф Лера Допирчук запечатлела нашу титулованную спортсменку в фитнес-зале.

Дарья предстала в образе женщины-вамп. В кадре на 21-летней Белодед надет черный боди, а на голове сделана химическая завивка. Рядом с дзюдоисткой тренажеры и гантели.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить первую профессиональную съемку.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дарья изменила свой образ. Она предстала c пышными, распущенными волосами и аккуратным макияжем в сдержанных тонах. Некоторым фолловерам Белодед напомнила поп-исполнительниц прошлого.