Ани Лорак показала самую простую и эффективную тренировку, чтобы держать тело в форме
Украинская певица Ани Лорак, которая осела в Москве, продемонстрировала, как ей удается в 42 года иметь спортивное и подтянутое тело.
Известная артистка сняла небольшой ролик, в котором собрала самые простые и эффективные упражнения. Эта тренировка не требует дополнительного инвентаря и может выполняться в домашних условиях.
Сперва Лорак делает разминку. Сюда входят повороты головы, а также круговые движения руками стоя и в наклоне.
Далее идут упражнения на пресс, которые включают в себя подъем ног лежа на спине, а также планку и боковую планку на одной руке. Завершает легкую тренировку певица отжиманиями от пола.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак дала большое интервью, в котором рассказала, как в 2006-м встречалась с украинским футболистом Сергеем Ребровым.
Позже были опубликованы фотографии, как выглядела поп-звезда и спортсмен в 2005 году, когда у них был роман.