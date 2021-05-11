Ани Лорак показала самую простую и эффективную тренировку, чтобы держать тело в форме

Украинская певица Ани Лорак, которая осела в Москве, продемонстрировала, как ей удается в 42 года иметь спортивное и подтянутое тело.

Известная артистка сняла небольшой ролик, в котором собрала самые простые и эффективные упражнения. Эта тренировка не требует дополнительного инвентаря и может выполняться в домашних условиях.

Сперва Лорак делает разминку. Сюда входят повороты головы, а также круговые движения руками стоя и в наклоне.

Далее идут упражнения на пресс, которые включают в себя подъем ног лежа на спине, а также планку и боковую планку на одной руке. Завершает легкую тренировку певица отжиманиями от пола.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак дала большое интервью, в котором рассказала, как в 2006-м встречалась с украинским футболистом Сергеем Ребровым.

Позже были опубликованы фотографии, как выглядела поп-звезда и спортсмен в 2005 году, когда у них был роман.