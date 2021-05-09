Как выглядели Ребров и Лорак 15 лет назад, когда у них был роман. Фотофакт

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) недавно дала большое интервью, в котором рассказала, как в 2006-м встречалась с украинским футболистом Сергеем Ребровым.

Лорак, с 1997-го по 2005 года жившая гражданским браком с Юрием Фалесой, после расставания с продюсером, влюбилась в знаменитого динамовца.

"После расставания с Фалесой я пережила несчастную любовь и начала писать свои песни. Я опять влюбилась не в того, в кого надо. Человек играл со мной, всячески оказывал знаки внимания, и когда я раскрылась ему эмоционально, он стал мной манипулировать. Ему и была посвящена песня "Расскажи", – рассказывала о своих отношениях с Ребровым Лорак.

OBOZREVATEL предлагает своим читателя посмотреть архивные фотки, как выглядели наши звезды в то время. Ани Лорак тогда было 28, а Сергею Реброву 32.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров, который 21 апреля привел команду к победе в чемпионате Венгрии, признался, что с тех пор руководство клуба не выходило с ним на связь.