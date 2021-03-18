Жена Бабкина снялась обнаженной в бане, прикрыв грудь раками. Фото

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала топлес в бане.

Соответствующий снимок 35-летняя женщина опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Снежана запечатлена сидя за столом без макияжа. К слову, обнаженную грудь Бабкина прикрыла двумя пластиковыми ведрами с раками.

"Коротко о моем сегодняшнем дне! Уровень удовольствия зашкаливает! Люблю вам это говорить – идите в баню, друзья!" – написала она.

Поклонники пришли в восторг от пикантной публикации жены Бабкина. Они засыпали Снежану комплиментами.

"Шикарная", "Ай, как классно", "Фото – огонь, "Красивая и счастливая","Кайф", "Уровень волшебства этого фото зашкаливает", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала поклонникам пикантный снимок. На нем женщина позировала с обнаженной грудью и в приспущенных джинсах.