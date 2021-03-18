Жена Бабкина снялась обнаженной в бане, прикрыв грудь раками. Фото
Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала топлес в бане.
Соответствующий снимок 35-летняя женщина опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Снежана запечатлена сидя за столом без макияжа. К слову, обнаженную грудь Бабкина прикрыла двумя пластиковыми ведрами с раками.
"Коротко о моем сегодняшнем дне! Уровень удовольствия зашкаливает! Люблю вам это говорить – идите в баню, друзья!" – написала она.
Поклонники пришли в восторг от пикантной публикации жены Бабкина. Они засыпали Снежану комплиментами.
"Шикарная", "Ай, как классно", "Фото – огонь, "Красивая и счастливая","Кайф", "Уровень волшебства этого фото зашкаливает", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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