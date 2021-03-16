Alyona Alyona снялась в белье и компании голых мужчин. Фото

Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в белье. Также знаменитость снялась вместе с обнаженными мужчинами.

Фанаты оценили новый кадр звезды и оставили под постом множество комментариев. Соответствующее фото рэперша опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Alyona Alyona позировала на камеру в белье черного цвета, которое подчеркнуло ее фигуру. Рядом с ней на полу сидели двое оголившихся парней, которые оперлись об ноги исполнительницы.

Пользователи сети отметили, что рэперша – пример для многих, поэтому в комментариях ее засыпали комплиментами.

"Блин, она реально прекрасна! Пышка, но молодец! Женщина во всей красе. Молодец, огонь просто. Это что-то невероятное!", "Секси!", "Вау, богиня", – пишут люди.

Напомним, Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. 8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Ранее Alyona Alyona на своей странице в TikTok опубликовала короткое видео, в котором пошутила про свой вес. Знаменитость заявила, что избавиться от лишних килограммов ей мешают поздравления от близких и друзей на день рождения.

Также рэперша на отдыхе показала свою фигуру в купальнике. Она отправилась на отдых в Египет, откуда поделилась солнечными снимками.

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