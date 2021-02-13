Жена Бабкина позировала полуголой в откровенной фотосессии

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала поклонникам пикантный снимок, на котором позирует полуголой.

Соответствующий кадр жена артиста опубликовала на странице в Instagram. На фото Снежана предстала перед поклонниками с обнаженной грудью и в приспущенных джинсах. Супруга Бабкина прикрыла грудь руками (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В публикации под фото Снежана рассказала об уникальной лунной энергии, получить которую могут только женщины.

"Пятница – День Венеры! 12.02.2021 – Новый Лунный Год! Венера и Луна – это 2 планеты, оказывающие наивысшее влияние на женскую энергию. Луна – исключительно Женская энергия. Мужчина может получить Лунную энергию только через женщину! Девочки, вперед!", – сообщила в Instagram Бабкина.

Пользователи сети восхитились снимком, который Снежана разместила на своей странице в Instagram.

"Вы шикарны", "Снежа прекрасна, как всегда, фото просто", "Смело", "Вы красивая женщина", – писали поклонники супруге артисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская поделилась пикантным снимком. В своем Instagram она выложила фотографию, на которой позирует в прозрачном белье.