Шнуров матерным стихом высмеял секс-видео с Дзюбой. 18+

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в новом стихотворении высмеял скандал из-за секс-видео лидера сборной России по футболу Артема Дзюбы.

Стих был опубликован в Instagram-аккаунте артиста в воскресенье, 8 ноября. Добавим, на слитом в сеть ролике футболист занимается самоудовлетворением, снимая процесс на камеру.

Шнуров традиционно использовал в стихе ненормативную лексику. Он пошутил, что Дзюба "запустил челлендж" своим видео для остальных футбольных команд.

Полный текст Шнурова без изменений. Осторожно, 18+!

Кто там х** на камеру полощет? Дзюба что ли? Это просто гранд. Он случайно сделал челендж мощный, Капитанам остальных команд! В интернете накалились страсти. Что футбольные смотреть нам матчи? Ща посмотрим, кто там есть х**стей И членов в сборную назначим. Наши футболисты рвут всех в клочья Капитан у нас кончено лих! Коль не от**бут так хоть подр**ат, Так чтоб стыдно не было за них.

Дзюба является нападающим и капитаном петербургского "Зенита" и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Трёхкратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России, двукратный чемпион России. Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 7 ноября, в сети появилось видео, на котором нападающий "Зенита" Артем Дзюба занимается самоудовлетворением. Из-за этой ситуации Дзюбу не стали вызывать в сборную России на ноябрьские матчи.

Позже на секс-скандал отреагировали в Комитете Российского футбольного союза (РФС) по этике.

Стало известно, что ролик был получен злоумышленниками из взломанного телефона футболиста.