Певица помочилась на фаната: кто из звезд справил нужду на публике. Видео 18+

Скандал вокруг американской вокалистки Софии Уристы, которая справила нужду прямо на сцене да еще и на лицо фанату, до сих пор не дает покоя пользователем сети. Люди со всех уголочков мира придумывают к видео с выступления смешные комментарии и делают мемы. Однако, предлагаем отвлечься от "писающей девочки" и вспомнить звезд, которые успели подмочить свою репутацию еще задолго до конфуза с Уристой.

Комплимент шеф-повару. Так называется первая глава нашего рассказа о знаменитостях, которые сходили в уборную на публике.

В далеком 2013 году уже очень популярный канадский певец Джастин Бибер привлек к себе слишком много внимания в одном из ресторанов Нью-Йорка. Вместе с друзьями пьяный артист ворвался на кухню заведения, где начал мочиться в ведро.

Видео дня

Тогда любимец девочек всего мира прокомментировал свои действия дерзко: "Это честь для вашего ресторана". Но и на этом выпившая звезда не остановилась. Бибер взял моющие средство и вылил его на портрет 42-го президента США Билла Клинтона со словами: "Да пошел ты!"

Помочился ради хайпа

Кто как не американский рэпер Канье Уэст знает про скандальные поступки. Зачастую свои провокационные и странные действия он делает осознанно – ради хайпа. В сентябре 2020 года, сразу после того, как музыкант назвал себя Моисеем, ему вручили статуэтку Грэмми. Канье положил награду в унитаз и пописал на нее, засняв все на видео. Ролик звезда опубликовал в своем Twitter-аккаунте. "Поверьте мне, я не остановлюсь", – написал он.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Несмотря на перформанс, уже через полгода хип-хоп-исполнитель удостоился еще одной статуэтки в номинации "Лучший современный христианский музыкальный альбом" за пластинку Jesus Is King.

Международный конфликт из-за урины

В ситуации с басистом американской панк-группы Джаредом Хассельхоффом публичное мочеиспускание действительно могло стать причиной международного конфликта. Более того, СБУ запретила музыканту посещать Украину в течении пяти лет. Дело в том, что во время выступления в Киеве в 2013 году Джаред "помочился" на сцене на сине-желтый флаг.

Однако артист в скором времени извинился и объяснил, что это была лишь постановка с кетчупом, который попал на флаг Украины случайно.

"Я вышел с искусственным половым органом, солист якобы оторвал его, а у меня в ремне было специальное устройство с помпой, с помощью которого я имитировал разбрызгивание крови. Мы устраиваем такой спектакль для зрителей, где вокалиста наказывают за то, что тот исполняет песни группы Depeche Mode", – прокомментировал Джаред.

Примечательно, что за несколько дней до инцидента на выступлении в Одессе музыкант подтерся флагом России.

Бонус

Лиама Нисона, звезду кинохитов "Список Шиндлера" и "Звездные войны", неоднократно замечали возле дорогих баров с мокрыми штанами в районе паха. И пускай 69-летний актер не мочился на сцене или на камеру ради хайпа, его пятно на брюках также активно обсуждалось пользователями сети. Проблемы с недержанием и большое количество выпитого алкоголя мешали знаменитости вовремя добежать до уборной.

Напомним, участница американского проекта "Голос" и солистка кавер-группы Brass Against София Уриста справила нужду прям на сцене во время концерта. Особой пикантности этой истории придало то, что певица испражнилась на лицо фаната, которому, к слову, это понравилось. Вскоре вокалистка публично извинилась за свое поведение.

Ранее OBOZREVATEL писал, что что экс-звезда фильмов Disney Белла Торн взбудоражила поклонников новой фотосессией. Знаменитость позировала в белье на кровати вместе с порноактрисой.