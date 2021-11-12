Экс-звезда Disney устроила откровенную фотосессию с порнозвездой в кровати

Американская актриса и певица, экс-звезда фильмов Disney Белла Торн взбудоражила поклонников новой фотосессией. Знаменитость позировала в белье на кровати вместе с порноактрисой Абеллой Дэнджер.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Я соскучилась по игре с тобой", – коротко написала Белла Торн, тегнув Абеллу Дэнджер (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На серии снимков Белла позирует в черном белье, которое отлично подчеркивает пышные формы актрисы. Образ она завершила аксессуарами в виде колец, сережек и часов. Кроме того, у нее был яркий маникюр со стразами и длинными ногтями, а также не менее яркий макияж с акцентом на глаза.

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Вместе с Беллой, на красной шелковой постели покрасовалась американская прноактриса Абелла Дейнджер. Она также позировала в черном белье.

Стоит отметить, это не впервые, когда Белла удивляет поклонников откровенными кадрами. В ее профиле часто можно заметить пикантные фото.

К слову, Торн несколько лет встречалась с актёром Греггом Салкином, а в августе 2016 года призналась в своей бисексуальности. Вскоре начала встречаться с актером и музыкантом Тайлером Пози, но через несколько месяцев они расстались. Также актриса была в отношениях с рэпером Густавом Аром (Lil Peep), музыкантом Модом Саном.

Коротко о знаменитости:

Белла Торн – 24-летняя американская актриса и певица родом из Флориды, США. Получила известность благодаря телеканалу Disney. Знаменитость снялась в таких фильмах и сериалах – "Красавцы", "Танцевальная лихорадка", "Большая любовь", "Смешанные", "Простушка", "Заклятые друзья" и другие. Является обладательницей премии "Молодой актер" (2010). В 2014 году презентовала сингл "Call it Whatever".

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