Американская певица пописала на фаната прямо на сцене, а потом извинилась. Вирусное видео 18+

Участница американского проекта "Голос" и солистка кавер-группы Brass Against София Уриста исправила нужду прям на сцене во время концерта. Особой пикантности этой истории придает то, что певица испражнилась на лицо фаната, которому, к слову, это понравилось.

Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville во Флориде. Вокалистка перепевала хит Wake Up группы Rage Against the Machine. В какой-то момент она захотела "по-маленькому" и позвала к себе отчаянного поклонника, сообщает The Independent (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На сцену вышел парень, лег на спину, а София стянула с себя штаны и начала мочиться ему на лицо. Толпа мигом достала телефоны, чтобы запечатлеть перформанс артистки на видео. Отметим, что поклонник остался доволен. После произошедшего он начал радостно прыгать и размахивать руками.

Видео дня

Опубликованный в соцсетях ролик тут же стал вирусным. Под ним появились забавные комментарии шокированных от увиденного зрителей. Они придумали с фамилией певицы очевидный каламбур: "Уриста – урина".

А вот самой Софии, кажется, не до веселья. После выступления в Facebook появилось сообщение группы, в котором девушка извинилась за свой поступок и оправдала его тем, что "увлеклась". Также в Brass Against пообещали, что такого больше не повторится. Доступ к комментариям под постом пользователям закрыли.

Отметим, когда Уриста участвовала в американском Голосе, ее наставницей была Майли Сайрус, известная своим вызывающим и экстраординарным поведением на сцене. Возможно, София позаимствовала что-то из образа всемирно известной артистки.

