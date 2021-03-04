Пара прославилась голыми фото во время путешествий

В сети показали пару, которая путешествует по миру и делает откровенные снимки полностью обнаженными. Из-за этого количество подписчиков в их Instagram начало расти.

27-летний Киран и 29-летняя Силке начали путешествовать в мае 2019 года. По словам влюбленных, их увлечение игривым эксгибиционизмом началось после того, как они искупались в водопаде голыми. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Пара, которая познакомилась и влюбилась во время работы в танцевальной труппе, в течение года запечатляла свои путешествия.

На одном фото видно, как девушка стоит на спине своего партнера полностью голой. На другом – она показывает одно из упражнений йоги. Пара отмечает, что не называет себя нудистами, а просто "стремится продвигать позитивный образ тела".

Киран рассказал, что вначале их раздевание нравилось им обоим, но затем захотелось делиться этим с остальными. В результате пара стала очень популярной в сети и количество подписчиков резко увеличилось.

Теперь знаменитости публикуют раз в неделю обнаженные фото и назвали этот день "Чумовая пятница".

"Мы любим показывать людям невероятные путешествия, которые нам посчастливилось пережить, но самая большая радость – делиться этим опытом друг с другом", – подытожила пара.

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