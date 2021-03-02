Полностью обнаженная Эмили Ратаковски показала большой живот. Фото

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски, которая готовится впервые стать мамой, поделилась откровенным фото.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала полностью обнаженной. Знаменитость стоит у стены, подняв руки вверх, и кокетливо смотрит в кадр. У нее распущенные волосы, на лице легкий макияж (кадр можно посмотреть ниже).

На втором фото модель прикрыла обнаженную грудь рукой, демонстрируя огромный живот.

Эмили Ратаковски подписала свой первый модельный контракт в 14 лет. Тогда ей приходилось совмещать учебу в Сан-Диего с работой в Лос-Анджелесе. После школы девушка поступила в Калифорнийский университет, где проучилась год, изучая изобразительное искусство. Затем она поняла, что модельная карьера для нее гораздо интереснее.

23 февраля 2018 года звезда вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. Влюбленные на тот момент провстречались всего несколько недель. А в октябре прошлого года Ратаковски объявила о том, что ожидает рождения первенца.

Как сообщал OBOZREVATEL, раздетая Кристина Асмус показала "заплаканное" лицо с разманной тушью. Она опубликовала снимок, на котором позировала в черных трусах и такого же цвета бюстгальтере. Похоже, что знаменитость репетировала новую роль или вживалась в образ своей героини.