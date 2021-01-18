Модель plus-size Эшли Грем снялась полностью обнаженной. Видео

Знаменитая американская модель формата plus-size Эшли Грэм снялась полностью обнаженной, прикрывая интимные части тела ногами.

На странице в Instagram Грэм опубликовала короткое видео, на котором отчетливо видно, как модель plus-size позирует абсолютно голой. Только на шее звезды красовалось массивное золотое колье.

"Люблю себя не каждый день, но часто! В любом случае тело, тело", – подписала снимок модель.

Поклонники пышнотелой модели Эшли Грэм положительно оценили ее эротическое видео. В комментариях подписчики не только отметили, что она горячая штучка, но и заявили, что хотели бы также быть уверенным в себе, как звезда.

"Я хотела бы быть такой же уверенной в себе", "Такая красивая! Мне жаль, что у меня не было уверенности в теле ..... черт возьми, я хотела бы иметь такое тело, как у тебя! Удивительно", – писали фолловеры в Instagram.

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