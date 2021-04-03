Осадчая в стильном наряде позировала на яхте. Видео

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками видео, на котором позировала на яхте в нежно-розовой рубашке в тонкую полоску и белой шляпе с лентой.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Она запечатлена себя на фоне морского пейзажа с невероятно красивым небом (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Ранее Осадчая делилась с поклонниками стильной фотосессией, на которой позировала в ярком образе. Телеведущая появилась в кадре в оранжевом платье длины миди с цветочным принтом цвета фуксии. Свой образ она дополнила босоножками на каблуке и соломенной шляпой с черной лентой.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в возрасте 18 лет вернулась в Украину.

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