Димопулос показала себя в строгом костюме и с красными губами. Фото

Экс-участница группы "ВИА Гра" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос похвасталась новым образом. Она показала фото, где предстала в темно-синем деловом костюме.

Соответствующие снимки 33-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что единственным ярким акцентом в аутфите Димопулос стала красная помада.

Костюм звезда соединила с черными замшевыми туфлями с острым носком. Стильный образ Димопулос дополнила изумрудной маленькой сумочкой. Также она украсила уши маленькими сережками-камушками.

Поклонники пришли в восторг от новой публикации Димопулос. Они засыпали певицу комплиментами.

"Красивая", "Все идеально", "Вау! Как вам идет, особенно красные губы", "Красиво сидит на вас костюм", "Очень крутой образ", – написали люди.

Санта Димопулос – украинская певица, бывшая солистка женских поп-групп "Queens" и "ВИА Гра", выпускница третьего сезона украинского проекта "Фабрика звезд". Чемпионка мира по фитнесу, а также победительница шоу "Танці з зірками" в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санта Димопулос откровенно ответила на вопросы о сексе. В частности, был и у нее интим втроем и на пляже.