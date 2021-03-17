Мейхер продемонстрировала изящную фигуру в платье с разрезом до бедра. Фото

Украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер примерила новый брутальный образ из своей собственной коллекции.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала кадр, на котором позировала в приспущенной с плеч латексной куртке и в цветочном платье с разрезом до бедра (фото можно посмотреть ниже).

Мейхер дополнила образ черными берцами на массивной подошве и стильной укладкой. Под платьем виднелись черные колготки с надписями.

Также стоит отдельно отметить позу певицы. Она с необычно строгим выражением посмотрела на свою ногу, которую выставила вперед.

"...твоя любовь – моя любовь, мое дыхание – твое дыхание...", – подписала артистка свою фотографию в соцсети на французском языке.

Снимок за первый час публикации собрал более трех тысяч отметок "мне нравится" и сотни комментариев от поклонников певицы.

OBOZREVATEL ранее писал: