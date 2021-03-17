Мейхер продемонстрировала изящную фигуру в платье с разрезом до бедра. Фото
Украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер примерила новый брутальный образ из своей собственной коллекции.
Так, на своей странице в Instagram она опубликовала кадр, на котором позировала в приспущенной с плеч латексной куртке и в цветочном платье с разрезом до бедра (фото можно посмотреть ниже).
Мейхер дополнила образ черными берцами на массивной подошве и стильной укладкой. Под платьем виднелись черные колготки с надписями.
Также стоит отдельно отметить позу певицы. Она с необычно строгим выражением посмотрела на свою ногу, которую выставила вперед.
"...твоя любовь – моя любовь, мое дыхание – твое дыхание...", – подписала артистка свою фотографию в соцсети на французском языке.
Снимок за первый час публикации собрал более трех тысяч отметок "мне нравится" и сотни комментариев от поклонников певицы.
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