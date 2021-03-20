Осадчая оголила плечи в стильном наряде. Фото

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая порадовала поклонников новыми фото, на которых позировала в эффектном образе.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них она запечатлена в черных брюках и белой блузке с открытыми плечами и пышными оборками. Свой образ Осадчая дополнила массивными серьгами и сдержанным колье (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Снег за окном, весна на календаре, а настроение у всех разное. Какое у вас настроение: зима или весна?" – написала телеведущая.

Пользователи сети пришли в восторг от эффектного образа Осадчей. Они засыпали звезду комплиментами.

"Очень красивый образ", "Шикарная", "Какая вы красавица", "Нежная", "Огонь", "Этот образ вам очень идет", – написали люди.

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