Модель-'копия' Кардашьян восхитила сеть голым фото

Британская супермодель 25-летняя Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свои пышные формы без белья.

Знаменитость появилась в кадре обнаженной. Соответствующее фото Роуз опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, модель позировала на камеру на фоне белой стены в джинсовой куртке, под которой было видно, что звезда снялась полностью без одежды. Свой образ Роуз дополнила прической – она собрала волосы в хвост и заплела длинную косу.

Пользователи сети восхитились красотой Роуз и подчеркнули, что она выглядит превосходно.

"Это круто", "Прекрасная", "Ты потрясающая", "Такая милая", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Деми Роуз – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и сети.

Знаменитость активно делится с подписчиками пикантными снимками, которые набирают большое количество просмотров. На данный момент за Роуз следят более 16 миллионов пользователей.

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