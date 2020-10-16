Модель-"копия" Кардашьян полностью оголилась на камеру и спровоцировала фурор в сети

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
1,5 т.
Деми Роуз полностью оголилась на камеру и взорвала сеть

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками пикантными пляжными фото.

Так, на них знаменитость позировала полностью голой, лежа в подвесной кровати над водой и прикрыв интимные части тела простыней. Соответствующие снимки Роуз опубликовала на личной странице в Instagram.

"Утренние виды", – лаконично прокомментировала публикацию модель.

Деми Роуз полностью голая
Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Поклонники не смогли пройти мимо пикантных фото Роуз и засыпали ее восторженными комплиментами.

"Очень красивая", "Невероятная", "Тело – огонь", "Изгиб вашего тела – самый красивый в мире", "Очень горячая", – написали люди.

Модель-"копия" Кардашьян полностью оголилась на камеру и спровоцировала фурор в сети
Модель-"копия" Кардашьян полностью оголилась на камеру и спровоцировала фурор в сети
Модель-"копия" Кардашьян полностью оголилась на камеру и спровоцировала фурор в сети
Модель-"копия" Кардашьян полностью оголилась на камеру и спровоцировала фурор в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Деми Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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