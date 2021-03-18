Модель-'копия' Кардашьян в откровенном купальнике показала пышную фигуру. Фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками снимками, на которых появилась в ярком купальнике и продемонстрировала свою фигуру.

Знаменитость позировала на камеру возле дерева. Соответствующие фото модель опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Роуз показалась перед фанатами в разноцветном бикини с завышенной посадкой и бюстгальтере. Также сверху звезда надела накидку такого же оттенка, как и купальник.

Кроме того, супермодель распустила свои длинные волосы и сделала легкие локоны.

Пользователи сети оценили новые кадры Роуз и отметили, что девушка прекрасно выглядит.

"Ты выглядишь как ангел", "Красота", "Великолепная", "Удивительная", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Деми Роуз – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и сети. Знаменитость активно делится с подписчиками пикантными снимками, которые набирают большое количество просмотров. На данный момент за Роуз следят 16 миллионов пользователей.

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