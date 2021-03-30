Модель-'копия' Кардашьян снялась в образе ангела. Фото

Британская супермодель 25-летняя Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала пышную грудь в белом бюстгальтере.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оставили множество комментариев под постом.

Так, Роуз позировала на камеру в белье с кружевом, которое выгодно подчеркнуло формы модели. Также девушка держала в руках розовую розу. Образ звезда дополнила легким макияжем, стильными серьгами и крыльями ангела.

Кроме того, супермодель распустила свои длинные волосы и сделала аккуратные локоны.

"Пока ты не расправишь крылья, ты не поймешь, как далеко ты сможешь летать", – подписала фото 25-летняя знаменитость.

Пользователи сети восхитились красотой Роуз и подчеркнули, что она выглядит превосходно.

"Потрясающая!", "Прекрасная", "Ты выглядишь супермило", "Эй, ты шикарный ангел!" – пишут люди в комментариях.

Деми Роуз – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и сети.

Знаменитость активно делится с подписчиками пикантными снимками, которые набирают большое количество просмотров. На данный момент за Роуз следят 16 миллионов пользователей.

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