Модель-"копия" Кардашьян снялась без белья в провокационной фотосессии

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками откровенным фото, на котором она запечатлена без белья.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Деми позировала обнаженной, завязав на талии лишь бежевый платок, который прикрыл ее интимную часть тела. Пышную грудь Роуз спрятала под рукой (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пользователи сети пришли в восторг от пикантного фото модели. Они засыпали Роуз множеством комплиментов.

"Такая красивая", "Богиня", "Отличное фото", "Невероятная", "Ангел", "Идеально", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Деми Роуз – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и в сети. Знаменитость активно делится с поклонниками пикантными снимками в Instagram, которые набирают большое количество просмотров. На данный момент за Роуз следят 16 миллионов пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: