Модель-"копия" Кардашьян снялась без белья в провокационной фотосессии

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Деми Роуз поделилась пикантным фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками откровенным фото, на котором она запечатлена без белья.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Деми позировала обнаженной, завязав на талии лишь бежевый платок, который прикрыл ее интимную часть тела. Пышную грудь Роуз спрятала под рукой (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Деми Роуз позирует без белья

Пользователи сети пришли в восторг от пикантного фото модели. Они засыпали Роуз множеством комплиментов.

"Такая красивая", "Богиня", "Отличное фото", "Невероятная", "Ангел", "Идеально", – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами

Коротко о знаменитости:

Деми Роуз – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и в сети. Знаменитость активно делится с поклонниками пикантными снимками в Instagram, которые набирают большое количество просмотров. На данный момент за Роуз следят 16 миллионов пользователей.

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