Модель-"копия" Кардашьян показала пышную грудь без белья. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Деми Роуз поделилась пикантными фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, засветила пышную грудь на пикантных фото.

Соответствующие снимки 25-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них Роуз позировала в белых трусах и корсете в сетку, под который не надела бюстгальтер. Интимную часть тела она прикрыла букетом цветов (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Когда вы сажаете семя любви, вы цветете", – прокомментировала публикацию модель.

Деми Роуз засветила пышную грудь
Деми Роуз в пикантной фотосессии
Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Пользователи сети оценили пикантные снимки знаменитости и засыпали Роуз множеством комплиментов.

"Ты очень красивая", "Невероятная", "Ангел", "Горячая", "Милая", – написали люди.

Поклонники засыпали модель комплиментами
Поклонники засыпали модель комплиментами
Поклонники засыпали модель комплиментами
Поклонники засыпали модель комплиментами
Поклонники засыпали модель комплиментами

Коротко о знаменитости:

Деми Роуз – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и в сети. Знаменитость активно делится с поклонниками пикантными снимками в Instagram, которые набирают большое количество просмотров. На данный момент за Роуз следят 16 миллионов пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

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