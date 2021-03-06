Модель-"копия" Кардашьян показала постельное фото в кружевном белье

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем знаменитость позировала в кружевном белье голубого цвета, продемонстрировав пышные формы. Девушка была запечатлена лежа на кровати. Соответствующий снимок Роуз опубликовала на личной странице в Instagram.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой пикантной публикации модели. Они засыпали ее комплиментами.

"Отличное фото", "Красивая", "Невероятная", "Горячая", – написали люди.

Деми Роуз нередко делится в своем Instagram-аккаунте пикантными снимками, где на нее подписано 16 млн человек. Предлагаем посмотреть подборку соблазнительных кадров, которыми звезда радовала поклонников в сети в последнее время.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: