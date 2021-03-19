Модель-'копия' Кардашьян похвасталась обнаженным телом перед фанатами. Фото

Британская супермодель 25-летняя Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками снимком, на котором появилась полностью обнаженной, а сверху накинула легкую рубашку.

Таким образом знаменитость решила похвастаться пышными формами перед фанатами. Соответствующее фото модель опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Роуз позировала на камеру в рубашке белого цвета, под которой не было белья. Поэтому можно увидеть, как звезда сверкнула грудью, ягодицами и стройной талией.

Кроме того, модель собрала свои длинные волосы в хвост и дополнила образ белой лентой в прическе.

Пользователи сети отметили, что Роуз выглядит замечательно и сам кадр – очень милый.

"Ты выглядишь красиво, Деми", "Милое фото, ты выглядишь потрясающе красиво", "Прекрасная женщина", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Деми Роуз – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и сети. Знаменитость активно делится с подписчиками пикантными снимками, которые набирают большое количество просмотров. На данный момент за Роуз следят 16 миллионов пользователей.

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