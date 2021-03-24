Мишель Андраде засветила грудь в пикантном наряде. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Мишель Андраде поделилась пикантным фото

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде примерила пикантный наряд. Так, она показала роскошную фигуру и засветила грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. Андраде позировала в синих лосинах и зеленом топе на завязке, под который не надела бюстгальтер. Свой образ она дополнила меховой шапкой и стильными солнцезащитными очками.

"Говорят что скоро будет много новостей", – прокомментировала публикацию Мишель.

Мишель Андраде позирует в пикантном наряде

Пользователи сети оценили новое фото звезды. Многие подчеркнули, что Андраде выглядит шикарно.

"Стиль – бомба", "Горячая", "Красотка", "Невероятная", "Ну шикарная просто", "Потрясающий образ, с изюминкой" – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами

Коротко о знаменитости:

Мишель Андраде – украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках. Популярность и любовь зрителей пришли к Мишель в 2013 году, когда она приняла участие в четвертом сезоне украинского шоу "X-Фактор".

Вскоре певица познакомилась с украинским продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), который предложил ей сотрудничество.

Мишель Андраде в стильном образе

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