Мишель Андраде засветила грудь в пикантном наряде. Фото
Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде примерила пикантный наряд. Так, она показала роскошную фигуру и засветила грудь.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. Андраде позировала в синих лосинах и зеленом топе на завязке, под который не надела бюстгальтер. Свой образ она дополнила меховой шапкой и стильными солнцезащитными очками.
"Говорят что скоро будет много новостей", – прокомментировала публикацию Мишель.
Пользователи сети оценили новое фото звезды. Многие подчеркнули, что Андраде выглядит шикарно.
"Стиль – бомба", "Горячая", "Красотка", "Невероятная", "Ну шикарная просто", "Потрясающий образ, с изюминкой" – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Мишель Андраде – украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках. Популярность и любовь зрителей пришли к Мишель в 2013 году, когда она приняла участие в четвертом сезоне украинского шоу "X-Фактор".
Вскоре певица познакомилась с украинским продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), который предложил ей сотрудничество.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала поклонникам пикантный снимок. На нем женщина позировала с обнаженной грудью и в приспущенных джинсах.
Украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в белье. Также знаменитость снялась вместе с обнаженными мужчинами.
Звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова показала стройную фигуру в откровенном купальнике. Свой образ Арзамасова дополнила соломенной шляпой.