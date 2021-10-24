Украинка с самой большой грудью засветила свои формы в мини-бикини. Видео

Украинская plus-size модель с самой большой грудью в стране Мила Кузнецова обнародовала новое соблазнительное видео. Женщина показала пышную фигуру в купальнике, станцевав под популярную песню.

Коротким TikTok-роликом украинка поделилась на личной странице в Instagram в формате сторис. Она позировала на камеру в красном купальнике и стильной бандане-повязке на голове (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Свой образ 32-летняя модель дополнила яркой алой помадой, темными солнцезащитными очками и большими сережками.

Видео дня

Кузнецова соблазнительно двигалась под трек, демонстрируя пышные формы в откровенном мини-бикини.

Добавим, что у женщины 13 размер груди. Пластических операций по увеличению бюста она не делала – таким телом ее наградила природа.

Предлагаем посмотреть видео:

Рlus-size модели Кузнецовой 32 года. Родом украинка из столицы страны – Киева.

Мила часто принимает участие в телешоу (к примеру, "Модель XL") и разного рода конкурсах красоты.

Кузнецова представляла Украину на "Miss Universe Plus Size 2019".

Мила в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказала о съемках в новом шоу, своем отношении к пластике, откровенных фотосессиях, а также рассекретила подробности личной жизни.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мила Кузнецова порадовала поклонников новым видео, станцевав на центральной улице Киева Крещатик в кофточке с большим вырезом.

Также женщина показала, как занимается в спортивном зале. В частности, она сделала жим для мышц груди.