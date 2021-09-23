Украинка с самой большой грудью показала, как занимается в спортзале. Видео

Украинская plus-size модель с самой большой грудью в стране Мила Кузнецова порадовала поклонников новым видеороликом. Она показала, как занимается в спортивном зале.

Соответствующее видео появилось в профиле Милы в TikTok. Модель лаконично написала: "Это моя трансформация в спорте" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Вначале на кадрах девушка бегала на специальной беговой дорожке, после чего сделала жим для мышц груди. Также Мила покрутила педали велосипеда и выполнила упражнения для спины.

Видео дня

Для занятий спортом девушка выбрала облегающий костюм: кофту голубого цвета с глубоким декольте, благодаря которому были видные пышные формы Милы. На ноги она надела укороченные лосины и белые кроссовки.

Видео, посвященное тренировке, Мила оформила песней с названием "Я банан".

К слову, у 32-летней plus-size модели 13 размер груди, чем она оченьгордится. Кузнецова всячески показывает формы в своем профиле в Instagram, указывая на то, что модели таких размеров – идеальны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Мила Кузнецова поделилась откровенным снимком в стиле спасительницы Малибу, на котором предстала в красном открытом купальнике.