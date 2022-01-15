Порноактриса рассказала, с какими мужчинами не будет продолжать отношения: дело совсем не в сексе

Дарья Дурова
Папарацци
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Звезда фильмов для взрослых Лиза Энн

Бывшая порноактриса Лиза Энн заявила, что "красным флажком", который отталкивает ее от отношений и секса с мужчиной, является пренебрежение этикета. Знаменитость не будет встречаться с партнером, если он не открывает перед ней двери.

Этот жест является для женщины очень важным и определяет, пойдет ли она на второе свидание. Об этом 49-летняя звезда рассказала в подкасте Krazy Train.

Лиза Энн в леопардовом платье

Одна из самых популярных актрис американских фильмов для взрослых 90-х годов призналась, что однажды сбежала со свидания с мужчиной после того, как он не придержал для нее дверь.

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"Я ушла со свидания еще до того, как пришла туда. Я встретилась с парнем в Хантингтон-Бич, и он не придержал передо мной дверь. На самом деле он не только не придержал ее, а просто дал ей закрыться, а сам вошел и заговорил с хозяйкой", – вспомнила тот случай Лиза.

Порнозвезда Лиза Энн
Лиза в купальнике и спортивной футболке

Она рассказала, что то заведение находилось достаточно близко к ее дому. "Я подумала: "Какого хр*на?.. Я, наверное, просто посмотрю телевизор дома", – сказала она.

Лиза заявила, что телефоном сообщила парню, что ушла, а потом игнорировала его сообщения.

Американская порноактриса Лиза Энн

"Возвращаясь к себе, я сказала ему: "Я дома. Ты не мог даже придержать дверь для меня? Думаешь, мои ноги раздвинутся перед тобой? Если ты не можешь держать дверь открытой, мои колени будут приварены друг к другу", – вспомнила знаменитость тот разговор.

Лиза в соблазнительном наряде
Как выглядит Лиза Энн сейчас

Она подчеркнула, что не считает нужным тратить свое время на подобных мужчин, потому что сама обеспечивает себя.

Лизе Энн 49 лет

Покинув индустрию для взрослых, Лиза перешла в мир телевидения, а также написала собственную книгу мемуаров. Она также ведет свой подкаст "Dudes Do Better", в котором беседует с другими порноактрисами о неподобающем поведении мужчин.

Лиза Энн написала свою книгу

В одном из эпизодов бывшая актриса взрослого кино признавалась, что теперь платит вооруженной охране, чтобы те защищали ее от сумасшедших фанатов.

Лиза Энн в купальнике
Бывшая порноактриса Лиза Энн

Как ранее писал OBOZREVATEL, порноактриса с псевдонимом Казуми Сквиртс потратила 8 тыс. долларов (более 219 тыс. гривен) на пластическую операцию по увеличению груди до четвертого размера. Звезда фильмов для взрослых заявила, что в подростковом возрасте над ней издевались из-за плоских форм.

А модель OnlyFans Селин Чентино подарила сама себе на Рождество опасную пластику. 27-летняя интернет-звезда сделала бразильскую подтяжку ягодиц за 7 тыс. фунтов стерлингов (256,7 тыс. гривен).

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