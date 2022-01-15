Порноактриса рассказала, с какими мужчинами не будет продолжать отношения: дело совсем не в сексе

Бывшая порноактриса Лиза Энн заявила, что "красным флажком", который отталкивает ее от отношений и секса с мужчиной, является пренебрежение этикета. Знаменитость не будет встречаться с партнером, если он не открывает перед ней двери.

Этот жест является для женщины очень важным и определяет, пойдет ли она на второе свидание. Об этом 49-летняя звезда рассказала в подкасте Krazy Train.

Одна из самых популярных актрис американских фильмов для взрослых 90-х годов призналась, что однажды сбежала со свидания с мужчиной после того, как он не придержал для нее дверь.

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"Я ушла со свидания еще до того, как пришла туда. Я встретилась с парнем в Хантингтон-Бич, и он не придержал передо мной дверь. На самом деле он не только не придержал ее, а просто дал ей закрыться, а сам вошел и заговорил с хозяйкой", – вспомнила тот случай Лиза.

Она рассказала, что то заведение находилось достаточно близко к ее дому. "Я подумала: "Какого хр*на?.. Я, наверное, просто посмотрю телевизор дома", – сказала она.

Лиза заявила, что телефоном сообщила парню, что ушла, а потом игнорировала его сообщения.

"Возвращаясь к себе, я сказала ему: "Я дома. Ты не мог даже придержать дверь для меня? Думаешь, мои ноги раздвинутся перед тобой? Если ты не можешь держать дверь открытой, мои колени будут приварены друг к другу", – вспомнила знаменитость тот разговор.

Она подчеркнула, что не считает нужным тратить свое время на подобных мужчин, потому что сама обеспечивает себя.

Покинув индустрию для взрослых, Лиза перешла в мир телевидения, а также написала собственную книгу мемуаров. Она также ведет свой подкаст "Dudes Do Better", в котором беседует с другими порноактрисами о неподобающем поведении мужчин.

В одном из эпизодов бывшая актриса взрослого кино признавалась, что теперь платит вооруженной охране, чтобы те защищали ее от сумасшедших фанатов.

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