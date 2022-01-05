Порнозвезда с комплексом маленькой груди потратила $8000 на мечту. Как модель выглядит сейчас

Порноактриса с псевдонимом Казуми Сквиртс потратила 8 тыс. долларов (более 219 тыс. гривен) на пластическую операцию по увеличению груди до четвертого размера. Звезда фильмов для взрослых заявила, что в подростковом возрасте над ней издевались из-за плоских форм, но с новой внешностью она более уверена в себе.

Как передает Daily Star, в юные годы Казуми даже носила одновременно три бюстгальтера с пуш-апом, чтобы добиться эффекта пышного бюста. Модель призналась, что, по ее мнению, была "одержима" грудью и часто засматривалась на своих подруг или учительниц с большими формами, желая, чтобы у нее тоже была такая фигура.

"Я всегда считала, что большая грудь является воплощением женственности, и находила ее очень привлекательной. Я прекрасно понимала, что у меня маленькие с**ьки. Это было тем, из-за чего надо мной смеялись", – заявила знаменитость.

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Казуми добавила: каждый раз, когда парень, который ей нравился в школьные годы, не хотел с ней встречаться, она сравнивала себя с бывшими возлюбленными потенциального бойфренда. Будущей порноактрисе казалось, что у этих девушек грудь была всегда больше, чем у нее.

"На моем первом свидании с парнем в пиццерии я надела три бюстгальтера пуш-ап Victoria Secret Bombshell, сложенные друг на друга. У меня были огромные сиськи, и все обратили на меня внимание", – вспомнила звезда.

Она призналась, что эти взгляды ей понравились. С тех пор Казуми всегда носила несколько лифчиков за раз и блузы с декольте.

Модель пошутила, что парни, с которыми она встречалась, всегда смущались, ведь в школе у нее такого огромного бюста не было.

Во взрослом возрасте Казуми начала зарабатывать деньги, публикуя откровенный контент на OnlyFans. Уже за месяц она насобирала деньги на пластику.

"Это было очень вдохновляющее чувство... Когда я пришла в себя после операции, то заплакала, потому что думала, что они все еще слишком маленькие. Но теперь я чувствую себя счастливой", – рассказала звезда.

Актриса увеличила грудь до четвертого размера. "Я чувствую, что наконец-то обрела то тело, которое всегда должна была иметь", – добавила она.

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