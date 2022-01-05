Порнозвезда с комплексом маленькой груди потратила $8000 на мечту. Как модель выглядит сейчас

Дарья Дурова
Папарацци
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Порноактриса Казуми Сквиртс

Порноактриса с псевдонимом Казуми Сквиртс потратила 8 тыс. долларов (более 219 тыс. гривен) на пластическую операцию по увеличению груди до четвертого размера. Звезда фильмов для взрослых заявила, что в подростковом возрасте над ней издевались из-за плоских форм, но с новой внешностью она более уверена в себе.

Как передает Daily Star, в юные годы Казуми даже носила одновременно три бюстгальтера с пуш-апом, чтобы добиться эффекта пышного бюста. Модель призналась, что, по ее мнению, была "одержима" грудью и часто засматривалась на своих подруг или учительниц с большими формами, желая, чтобы у нее тоже была такая фигура.

"Я всегда считала, что большая грудь является воплощением женственности, и находила ее очень привлекательной. Я прекрасно понимала, что у меня маленькие с**ьки. Это было тем, из-за чего надо мной смеялись", – заявила знаменитость.

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Казуми Сквиртс
Казуми Сквиртс рассказала об увеличении груди

Казуми добавила: каждый раз, когда парень, который ей нравился в школьные годы, не хотел с ней встречаться, она сравнивала себя с бывшими возлюбленными потенциального бойфренда. Будущей порноактрисе казалось, что у этих девушек грудь была всегда больше, чем у нее.

Порноактриса с четвертым размером груди

"На моем первом свидании с парнем в пиццерии я надела три бюстгальтера пуш-ап Victoria Secret Bombshell, сложенные друг на друга. У меня были огромные сиськи, и все обратили на меня внимание", – вспомнила звезда.

Она призналась, что эти взгляды ей понравились. С тех пор Казуми всегда носила несколько лифчиков за раз и блузы с декольте.

Раньше у Казуми были комплексы

Модель пошутила, что парни, с которыми она встречалась, всегда смущались, ведь в школе у нее такого огромного бюста не было.

Казуми в костюме сексуального зайчика
Модель OnlyFans откровенно рассказала о своей силиконовой груди

Во взрослом возрасте Казуми начала зарабатывать деньги, публикуя откровенный контент на OnlyFans. Уже за месяц она насобирала деньги на пластику.

Казуми в желтом белье
Порноактриса прославилась благодаря OnlyFans

"Это было очень вдохновляющее чувство... Когда я пришла в себя после операции, то заплакала, потому что думала, что они все еще слишком маленькие. Но теперь я чувствую себя счастливой", – рассказала звезда.

Актриса увеличила грудь до четвертого размера. "Я чувствую, что наконец-то обрела то тело, которое всегда должна была иметь", – добавила она.

Звезда фильмов для взрослых Казуми Сквиртс

Как ранее писал OBOZREVATEL, модель OnlyFans Селин Чентино подарила сама себе на Рождество опасную пластику. 27-летняя интернет-звезда сделала бразильскую подтяжку ягодиц за 7 тыс. фунтов стерлингов (256,7 тыс. гривен).

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