27-летняя модель подарила себе "п*пу, как у Ким Кардашьян", чтобы ее не сравнивали с мальчиком

Модель OnlyFans Селин Чентино сделала бразильскую подтяжку ягодиц за 7 тыс. фунтов стерлингов (256,7 тыс. гривен) как подарок самой себе на Рождество. 27-летняя интернет-звезда, которая неоднократно модифицировала внешность, призналась, что раньше хулиганы дразнили ее, мол она "выглядит как мальчик".

Селин из Цюриха (Швейцария) активно ведет страницу в Instagram, публикуя там эротические снимки. В этой соцсети на нее подписано 697 тыс. пользователей. Зарабатывает знаменитость на платформе OnlyFans, где делится еще более откровенным контентом.

"Мои подписчики присылают мне деньги, чтобы я могла купить себе что-нибудь приятное", – сказала звезда в беседе с Daily Star.

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Модель рассказала, что она не всегда была такой уверенной в себе. Она потратила на пластику уже 20 тыс. фунтов стерлингов (около 733,5 тыс. гривен).

"Я очень рано решила, что хочу изменить свою внешность. Я была очень недовольна собой – когда я смотрелась в зеркало, то чувствовала себя такой уродливой. Мне хотелось плакать, казалось, я заперта в своем теле", – пожаловалась Селин.

По словам интернет-знаменитости, в школе над ней издевались каждый день, "говорили всякие глупости вроде "ты похожа на мальчика" или что у нее большой нос.

Модель призналась, что в то время у нее не было друзей и не хотела ходить в школу. С 19 лет девушка копила деньги и каждые полгода увеличивала губы филлерами, делала инъекции красоты в щеки, подбородок, челюсть и под глаза.

Она также прошла три операции по увеличению груди. В последней из них использовались имплантаты XXL, стоимость которых составила 5,7 тыс. фунтов стерлингов (около 209 тыс. гривен).

На это Рождество Селин решила побаловать себя и увеличить ягодицы, сделав их пышными, как у Ким Кардашьян.

Во время бразильской подтяжки жир берется с живота и бедер и вводится в те области, где нужно добавить объем. Многие эксперты не считают такую операцию безопасной, а в Великобритании бразильская подтяжка запрещена.

"В течение года я не балуюсь роскошными вещами, но на Рождество и день рождения покупаю что-нибудь приятное и более дорогое... В этом году я купила себе новую п*пу", – сказала звезда OnlyFans.

Девушка отметила, что не спускает все средства на пластику. По словам модели, много заработанных денег она тратит на друзей или семью.

Как писал OBOZREVATEL, порнозвезда Кристал ДиГрегорио (известна под псевдонимом Надя Хилтон), рассказала, что после первых съемок в фильме для взрослых плакала, потому что не была к этому готова. Американка на некоторое время покидала профессию и работала религиозным пастором, но потом завела страницу на OnlyFans и снова начала публиковать откровенный контент.