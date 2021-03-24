Ким Кардашьян примерила камуфляжный образ. Фото

Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян поделилась с поклонниками серией фото, на которых позировала в пикантном камуфляжном образе.

Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. На них Кардашьян запечатлена в прозрачном мини-платье, которое подчеркнуло ее пышные формы. Свой образ Ким дополнила массивными ботфортами на шпильке (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Пользователи сети пришли в восторг от пикантной публикации звезды. Они засыпали ее множеством комплиментов.

"Горячая", "Великолепная", "Королева", "Отличный образ, ты красивая", "Мне нравятся эти фото", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона проекта "Танцы со звездами" и "Семейство Кардашьян". Жена рэпера и музыкального продюсера Канье Уэста.

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