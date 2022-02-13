Как выглядят знаменитости с разными фигурами в одинаковых купальниках. Фото

Звезды часто публикуют фото в бикини на пляже и часто звездные красотки надевают одинаковые купальники. Поклонники в свою очередь берутся для сравнения знаменитостей.

Каким бы трендовым ни был купальный костюм, на каждой девушке он будет выглядеть по-разному. OBOZREVATEL собрал фото селебрита в одинаковых купальниках.

Дуа Липа и Деми Роуз

24-летняя британская певица Дуа Липа сфотографировалась в зеркале в вязаном бикини розового цвета, чашки бюстгальтера были в форме медведей. Модель "plus size" Деми Роуз устроила целую фотосессию на пляже в таком же купальнике, но синего цвета. Наряды едва прикрывает интимные зоны звезд, но они обе выглядят сексуально.

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Эмили Ратаковский и Ким Кардашьян

Несомненно, красный цвет подходит всем девушкам. Американская модель и актриса Эмили Ратаковски выбрала багряный цвет купальника и бюстгалтер с чашками в форме треугольников. Такая форма топа подходит женщинам с любой формой груди. Светская львица Ким Кардашьян имеет более пышный бюст и бедра, однако на ней яркий купальник тоже выглядит удачно.

Гейли Бибер и Кайли Дженнер

Неоновый цвет был в тренде летом 2021 года. Американская модель Гейли Бибер выбрала ярко-розовый купальчик на тонких завязках, бретели делают силуэт более выразительным. Бизнесвумен Кайли Дженнер примерила такой же пляжный наряд. Светская львица является обладательницей пышных бедер и груди, поэтому бретели помогают смягчить пропорции.

Ванесса Паради и Искра Лоуренс

Модель и певицу Ванессу Паради заметили на пляже в черном купальнике без лямок. Топ сидел на актрисе асимметрично. Ванесса является обладательницей стройной фигуры и миниатюрной груди, поэтому она может с комфортом носить любые фасоны купальников. Модель Искра Лоуренс была на пляже в похожем купальнике. Бюстгальтер без лямок обычно неудобен для обладательниц пышной груди. Звезда рискнула выбрать откровенный купальник на пляж и не прогадала, поскольку он сидел идеально.

Белла Хадид и Кайли Дженнер

Еще один удачный выбор купальника на разные фигуры – асимметричный крой. Топ-модель Белла Хадид и блоггер Кайли Дженнер выбрали одинаковые купальники с открытыми плечами, вырезом на животе справа и ярким принтом. Купальный костюм удачно подчеркивает грудь, бедра и талию.

Кендалл Дженнер и Эшли Грэм

Супермодель Кендалл Дженнер избрала купальник с экстремально глубоким декольте. Фигура одной из самых дорогих манекенщиц мира выглядит идеальной, а особенно в черных нарядах, которые помогают скрыть каждый недостаток и сделать формы более изящными. Магией черного цвета воспользовалась также модель "plus size" Эшли Грэм. Из-за пышного бюста звезда Instagram выбрала сплошной купальник с глубоким вырезом и плетением, которое помогает поддерживать грудь, чтобы уберечься от казусов во время отдыха.

Белла Хадид и Барби Феррейра

Модель Белла Хадид обожает микро бикини, делающие ее модельные параметры более изощренными. Чудный оттенок близок к цвету кожи создает натуральный, словно "голый" образ. Американская актриса и фотомодель Барби Феррейра выбрала такой купальник, который подчеркивает пышные формы. "Невидимый" пляжный наряд выделяет формы и делает образ чувственным.

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