Самая крупная в мире модель plus-size разделась до купальника. Фото 155-килограммовой женщины

Самая крупная plus-size модель в мире Тесс Холлидей порадовала поклонников новыми откровенными снимками в розовом купальнике. Знаменитость позировала в наряде от бренда Versace.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Никогда не думала, что моя толстая задница из Миссисипи будет в Versace, но посмотри на меня", – подписала снимки женщина (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, что Тесс Холлидей позирует в ярко-розовом купальнике и именном халате такого ж оттенка от бренда Versace. Также на ней были надеты солнцезащитные очки и яркие кроксы.

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Модель покрасовалась на фоне пруда и небольшой беседки. Благодаря откровенному наряду, можно с легкостью рассмотреть огромное количество татуировок Холлидей.

Поклонники засыпали plus-size модель комплиментами.

"Она звезда", "Люблю тебя", "Люблю на тебя смотреть", "Да, дорогая", "Ты выглядишь прекрасно", "Этот халат", "Тебе так идет", "Сексуальная", "Огонь", "Королева", "Ты выглядишь потрясающе", – пишут люди.

Отметим, что Тесс активно ведет блог в Instagram, куда выставляет множество своих фотографий, среди которых есть и откровенные.

Например, недавно Тесс позировала в прозрачном белье на кровати. А также есть кадры, на которых модель предстала в белом белье, фотографируясь на небольшом диванчике.

Несколько месяцев назад Тесс устроила фотосессию в откровенном черном наряде возле красной машины. Она покрасовалась в латексных обтягивающих брюках и бюстгальтере.

Коротко о знаменитости:

Тесс Холлидей (настоящее имя Райан Мэгэн Ховен) – 36-летняя американская модель, блогер и визажист. Родом из маленького городка Лорел (штат Миссисипи, США). Женщина с самого детства была полной и переживала из-за этого. Известность получила после участия в реалити-шоу, где люди пытаются сбросить лишний вес. Вскоре с ней начали сотрудничать модные марки одежды. Она вышла замуж и родила двоих детей. Однако спустя пять лет брака, влюбленные развелись.

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