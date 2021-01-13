Какие купальники выбрала Каменских для отдыха на Мальдивах: 7 самых откровенных фото

Украинская певица Настя Каменских (NK) вместе со своим мужем Потапом (Алексеем Потапенко) отдыхает на Мальдивах. Знаменитость во время отпуска успевает не только наслаждаться ласковым солнцем и теплыми волнами, но и радовать поклонников пикантными снимками.

Преимущественно Каменских позирует на фото в ярких купальниках, демонстрируя соблазнительную фигуру. В связи с этим OBOZREVATEL решил сделать подборку откровенных снимков певицы с отдыха на Мальдивах, которыми она делилась в своих соцсетях.

В первый день отпуска на Мальдивах Каменских сменила два купальника. На одном из фото, которое певица опубликовала на личной странице в Instagram, она позировала в бирюзовом купальнике с бокалом в руках и цветком в волосах. На другом же – в черном бикини.

Также звезда сфотографировалась на фоне океана в кислотно-желтом купальнике. На снимках певица продемонстрировала свою фигуру с разных ракурсов.

Кроме того, Каменских делилась откровенными кадрами в купальнике с леопардовым принтом и в обычном белом бикини.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских (NK) предстала перед поклонниками в сексуальном образе. Певица позировала среди джунглей в облегающем комбинезоне.