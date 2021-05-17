Фигуры топ-моделей без ретуши и фотошопа. Как они выглядят на самом деле

Фигуры моделей обсуждают чаще других. Ведь все хотят быть похожими на самых красивых женщин планеты, поэтому сидят на диетах и борются с целлюлитом.

Но если взглянуть на их тела критичным, непредвзятым и незамутненным фотошопом взглядом, то окажется, что самих моделей намного меньше волнует лишний жирок и еле заметная "апельсиновая корка". Ретушеры, работающие в модельных агентствах, и вовсе открыто заявляют, что все модельные снимки – это неправда. OBOZREVATEL решил собрать фото подиумных красавиц, сделанных папарацци и демонстрирующих фигуры моделей такими, какие они есть.

Белла Хадид

Белла Хадид не раз становилась жертвой критиков и бодишеймеров за дряблую кожу на бедрах. Организаторы показов утверждали, что тело девушки выглядит неспортивно, особенно им не понравился видимый целлюлит на ногах. По их словам, Белла пренебрегла правильным питанием и тренировками, из-за чего форма ее ягодиц стала далека от идеала, а неровности кожи бросаются в глаза. Главный довод недовольных – модель получает огромные гонорары за показы, хотя не следит за собой в достаточной мере.

Джиджи Хадид

Сестры Белла и Джиджи Хадид – любимицы дизайнеров и одни из самых популярных звезд в Instagram, но несмотря на это, они часто сталкиваются с критикой в свой адрес. Джиджи не раз отвечала всем злым языкам, что ее фигура достаточно стройная, чтобы подиумные образы ей подходили.

Я представляю такой тип фигуры, который раньше высокой модой не принимался, и мне очень повезло, что меня поддерживают. Да, у меня есть грудь, у меня есть пресс, у меня есть попа, у меня есть бедра, но я не требую особого отношения к себе.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер в модельном бизнесе тоже порой приходится несладко. Порой у нее замечают целлюлит. Так, журнал Famous поместил фотографию модели с показа Tommy Hilfiger на обложку и подписал: "Кендалл, не позорься". Модель не растерялась и наняла адвоката, который доказал, что фото было отфотошоплено и ей нарисовали "апельсиновую корку". Но снимки папарацци Кендалл в обычной жизни все же демонстрируют, что такой недостаток у девушки все же есть.

Алессандра Амброзио

Бразильскую модель также критикуют за лишний вес. Но если учесть, что 40-летняя Алессандра больше не в строю, подобную расслабленность модели вполне можно простить. Ведь теперь поддержание модельной внешности с выпирающими ключицами и тазобедренными костями ей ни к чему.

Адриана Лима

Бывший ангел Victoria's Secret, а также лицо рекламной косметической компании Maybelline по-прежнему в хорошей форме, хотя и оставила подиумную карьеру. Несмотря на это, злые языки распускают слухи, что 39-летняя Лима сильно набрала в весе.

Кейт Мосс

47-летняя Кэтрин Мосс – одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. Но последние годы знаменитость начала вести нездоровый образ жизни. В 49 лет у некогда худой модели уже дряблая кожа, заметный живот, целлюлит и неупругая попа.

Джемма Уорд

Топ-модель из Австралии с голубыми глазами и кукольной внешностью ненадолго задержалась в модельном бизнесе и рано ушла, чтобы строить актерскую карьеру. Но после успеха фильма "Черный шар" с ее участием Уорд сильно расслабилась и набрала 10 килограммов. Многие связывали резкие изменения во внешности со смертью Хита Леджера, с которым она, по слухам, состояла в отношениях.

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