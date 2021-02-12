Голливудские звезды без фотошопа: как выглядят знаменитости с минимальной ретушью

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Папарацци
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Голливудские звезды редактируют фото до неузнаваемости

Занятия спортом, инъекции и пластика делают звезд привлекательными, но, по их убеждению, предела совершенству нет. Известные знаменитости нанимают профессиональных редакторов для фото, чтобы соответствовать "идеальным" канонам.

Эти кадры вы видели в светских хрониках, на обложках глянцев и в соцсетях. OBOZREVATEL собрал оригинальные и отфотошопленные фото селебрити. Вот, как они выглядят.

Моника Беллуччи

Монике Беллуччи сильно отредактировали фото.

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи среди многих отличается потрясающей природной внешностью. Несмотря на это, артистке часто слишком ретушируют фото, чтобы усовершенствовать себя.

Меган Фокс

В фотошопе Меган Фокс изменили цвет глаз и добавили загара на фото.

Американской актрисе голливудских кинолент и известной фотомодели Меган Фокс редактируют фотографии для Instagram: меняет цвет глаз, кожи и волос.

Джулия Робертс

Джулия Робертс увеличила губы и добавила ресницы в фотошопе.

Американский кинопродюсер и самая высокооплачиваемая актриса мира до 2005 года – Джулия Робертс часто публикует отредактированые фотографии. Видно, что на этом фото женщине увеличили губы, уменьшили нос, убрали морщины и добавили ресницы.

Скарлет Йоханссон

Для Скарлет Йоханссон редактируют фото.

Сравнивая фото кажется, что это разные люди. Для Скарлетт Йоханссон полностью отредактировали лицо: изменили цвет кожи и глаз, увеличили губы, подчеркнули скулы и брови.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй превратилась в фарфоровую куклу через фоторедактор.

Звезду многих голливудских кино Энн Хэтэуэй превратили в фарфоровую куклу. Искусственный взгляд, кожа без морщин и загар, вместо настоящей и живой фотографии.

Дакота Джонсон

Дакоте Джонсон убрали морщины и увеличили губы через фоторедактор.

Известной звезде фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон редактируют фотографии. Можно заметить меньший нос, кукольную кожу и пухлые губы.

Кэмерон Диас

Для Кэмерон Диаз отредактировали фотографию до неузнаваемости в фотошопе.

Американской актрисе, супермодели и писательнице – Кэмерон Диаз улучшили внешность в фотошопе. Сравнивая фотографии некоторые не поверят, что слева реальное фото Диаз.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли добавили волосы и немного загара в фотошопе.

Самой желанной женщине планеты – Анджелина Джоли также редактируют фотографии. Ей сделали новую прическу и макияж в фоторедакторе, также заметно загар.

Эмма Уотсон и Марго Робби

Эмме Уотсон и Марго Робби отредактировали фотографию с красной дорожки.

Редакторы фотографий решили добавить загара и сделать пластическую операцию в фотошопе для голливудских актрис Эммы Уотсон и Марго Робби.

Джонни Депп и Вайнона Райдер

Джонни Депп и Вайнона Райдер меняли внешность через фотошоп.

Американскому актеру и известному кинорежиссеру Джонни Деппу также редактировали фотографии: мужчине подчеркнул скулы и добавил загар. Рядом с ним актриса Вайнона Райдер, которой нарисовали ресницы, также девушка заметно постройнела.

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