Как выглядят Ким Кардашьян, Николь Кидман и другие звезды на обложках и в жизни: сравнительные фото

Фото в глянце зачастую порождают комплексы у обычных женщин. Даже несмотря на то, что сейчас мода становится более лояльна к естественной красоте, и журналы задействуют в фотосессиях моделей плюс-сайз, звезды не хотят отказываться от услуг ретушеров.

И их можно понять: даже едва заметный целлюлит вызовет фурор в сети, и "отмыться" не помогут даже многочисленные фото с тренировок в зале. OBOZREVATEL решил собрать реальные фото зарубежных знаменитостей, чьи фигуры в жизни далеки от отфотошопленного идеала.

Леди Гага

Известная певица и звезда фильма "Звезда родилась" любит позировать для обложек Vogue, Elle и других глянцевых журналов. Ее образы на таких фотосессиях яркие и порой чересчур откровенные. Но в жизни, и особенно, на отдыхе, красотка не беспокоится о лишнем жирке в области талии и идеальном мейке.

Кейт Мосс

Известная актриса и одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов и сейчас продолжает светиться на обложках модных журналов, хотя ее фигура уже далека от параметров супермодели. Но несмотря на это, 47-летнюю Кейт Мосс ретушеры продолжают фотошопить до идеала.

Ким Кардашьян

Этот номер американского журнала Paper был просто нарасхват. А все из-за обложки с обнаженной и густо намазанной маслом Ким Кардашьян. В то время Ким недавно родила, и ее талия отличалась от той, что мы видели на страницах журнала. Кроме того, на попе красотке были довольно заметные растяжки, которые удалось "закрасить" на фотографии.

Шэрон Стоун

В 2015 году на тот момент 57-летняя актриса Шэрон Стоун решилась на смелый шаг – снялась полностью обнаженной для сентябрьского номера американского Harper's Bazaar. Однако настоящую фигуру любимой актрисы читатели журнала так и не увидели. Дело в том, что дряблость тела Стоун хорошо загримировали, поэтому она выглядела практически также, как и 30 лет назад.

Бейонсе

Горячую певицу Бейонсе все обожают благодаря тому, что она не стесняется своих пышных форм. Но вот редакторы журнала Vogue US почему-то уверены, что с тонкой талией и тоненькими руками ей лучше. В жизни же артистка любит свои полные ножки и одевает на красные дорожки платья с высокими разрезами до бедра.

Николь Кидман

Николь Кидман в свои 53 года постепенно начинает проигрывать борьбу со старением, но создатели австралийского издания Marie Claire и журнала Glamour отказываются это признавать. На этих обложках глянца ее морщины не заметны.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт в 2019 году снялась для Vanity Fair. С обложки смотрит на нас безупречное лицо актрисы, точеные скули и выразительные глаза. Но поклонники звезды "Сумерек" знают, что неправильное питание и вредные привычки не могли позволить оставаться коже 30-летней Кристен такой идеальной.

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