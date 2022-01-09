Как менялась униформа легендарных кроликов Playboy за последние 60 лет. Фото

В создании дизайна костюмов кроликов участвовал сам Хью Хефнер, основавший империю Playboy. Модель в корсете с ушками и хвостиком дебютировала в 1960-м, когда открылся первый Playboy Club в Чикаго (США).

С тех пор униформа считается одной из самых узнаваемых и популярных в мире. OBOZREVATEL собрал фото, которые демонстрируют эволюцию наряда кроликов Playboy с начала его создания до сегодняшнего дня.

1960-е

Первый образ кролика Playboy состоял из приталенного корсета, атласных ушей и пушистого хвостика. Основные компоненты остались неизменными до сих пор. Сначала костюмом моделей была полупрозрачная рубашка, однако потом менеджеры поняли, что такой наряд непрактичный и заменили его на корсет.

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1970-е

Воротники из смокингов были обязательным атрибутом моделей Playboy. Их крой и оттенок менялись в соответствии с событием. В 70-х костюмы украшали пайетками и выбирали яркие цвета, тогда как 10 лет назад девушки щеголяли формами в белых, пастельных и черных корсетах.

1980-е

Яркий стиль одежды 80-х не оставил без трансформаций и костюмы кроликов Playboy. Девушки носили зеленые, розовые и красные корсеты, однако белый воротник с черной бабочкой и манжеты оставались неизменными. В образ добавили чулки с кружевом и подвязкой.

1990-е

В 90-е костюмы моделей стали тематическими: на Рождество их одевали в красный и зеленый, а летом выбирали более пляжный вариант. Большее внимание уделяли модельным стандартам девушек: они должны быть стройными, длинноногими и пышногрудыми.

2000-е

Итальянский дизайнер Роберто Кавалли создал в 2005 году новый дизайн костюма знаменитого зайчика Playboy. Модельер добавил в наряд принты. Самым популярным был леопард в сочетании с черным цветом. Образ с животным принтом, откровенным декольте и бикини понравился поклонникам еще больше.

2010-е

На открытии первого Playboy Club в Лондоне девушек одели в комбинезон в виде британского флага. 10 лет назад в тренде были капроновые колготки черного цвета, их носили буквально со всем, и модели Playboy – не исключение. Дизайнеры скомбинировали золотой корсет с темными колготками.

Современные кролики Playboy

В 2021 году на обложке Playboy в костюме кролика появился парень. Телезвезда и инфлюэнсер Бретман Рок произвел фурор в модной индустрии. Он стал первым мужчиной-геем, который украсил глянец. Бретман позировал в корсете, с черными ушками в облегающих лосинах и на высоченных каблуках.

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