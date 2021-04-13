Ирина Шейк засветила пышную грудь в сексуальном белье. Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Ирина Шейк поделилась пикантным видео

Всемирно известная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками пикантным видео, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Шейк позировала в ярко-розовом белье от Victoria's secret. На размещенных кадрах модель наклоняется к камере, демонстрируя свои прелести, а затем откидывает назад собранные в хвост волосы (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Ирина Шейк в откровенном белье
Ирина Шейк сексуально позирует на камеру
Ирина Шейк засветила пышную грудь в белье

Пользователи сети оценили пикантную публикацию знаменитости. Они засыпали Ирину комплиментами, отметив, что она выглядит идеально.

"Огонь", "Ты идеальная", "Королева", "Ирина, вы крутая", "Очень красивая", "Хотела бы я быть тобой", – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами

Коротко о знаменитости:

Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США. В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Ирина Шейк сексуально оголилась на пляже. Она позировала в откровенном розовом купальнике, продемонстрировав роскошную грудь и ягодицы. Свой образ звезда дополнила панамкой.

  • Модель формата plus-size Эшли Грэм поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем знаменитость позировала в черном белье, утоляя свою жажду и демонстрируя пышные формы.

  • Модель-"копия" Кардашьян Деми Роуз опубликовала серию пикантных фото. На них знаменитость позировала полностью голой, лежа на траве. Интимные части тела модель прикрыла лепестками роз.

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