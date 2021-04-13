Ирина Шейк засветила пышную грудь в сексуальном белье. Видео

Всемирно известная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками пикантным видео, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Шейк позировала в ярко-розовом белье от Victoria's secret. На размещенных кадрах модель наклоняется к камере, демонстрируя свои прелести, а затем откидывает назад собранные в хвост волосы (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Пользователи сети оценили пикантную публикацию знаменитости. Они засыпали Ирину комплиментами, отметив, что она выглядит идеально.

"Огонь", "Ты идеальная", "Королева", "Ирина, вы крутая", "Очень красивая", "Хотела бы я быть тобой", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США. В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

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