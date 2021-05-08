Ирина Шейк позировала на камеру в одних трусах. Видео

Всемирно известная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками пикантным видео, на котором она запечатлена в одних трусах. Звезда прикрыла оголенную грудь руками.

Соответствующий ролик Шейк опубликовала на личной странице в Instagram. Модель сексуально позировала на камеру, демонстрирую пышные формы и стройную фигуру (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

Волосы у Ирины на видео распущены и красиво уложены. На лице она сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках.

Пользователи сети оценили пикантную публикацию знаменитости. Они засыпали Шейк комплиментами.

"Шикарная", "Самая красивая женщина в мире", "Потрясающая", "Королева", "Богиня", "Ох, Ирина, ты убиваешь меня", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США. В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

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