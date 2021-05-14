Ирина Шейк позировала на камеру топлес. Фото
Всемирно известная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых засветилась обнаженной. Звезда показала полароидные кадры, на которых она прикрывала голую грудь руками.
Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты засыпали приятными комментариями модель.
Так, на снимках видно, как Шейк позирует в стрингах, платье с откровенным декольте, белых брюках и черном костюме, топ которого подчеркнул грудь звезды.
Модель написала в посте: "Привет" и отметила стилиста Марка Эрама, с которым часто сотрудничает.
Пользователи сети оценили пикантную публикацию знаменитости. Они засыпали Шейк комплиментами.
"Огнище!", "Горячо!", "Оу, привет!", "Краше Ирины нет никого на свете", – пишут люди в комментариях.
Коротко о знаменитости:
Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США.
В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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