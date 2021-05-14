Ирина Шейк позировала на камеру топлес. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
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Ирина Шейк позировала на камеру топлес. Фото

Всемирно известная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых засветилась обнаженной. Звезда показала полароидные кадры, на которых она прикрывала голую грудь руками.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты засыпали приятными комментариями модель.

Так, на снимках видно, как Шейк позирует в стрингах, платье с откровенным декольте, белых брюках и черном костюме, топ которого подчеркнул грудь звезды.

Модель написала в посте: "Привет" и отметила стилиста Марка Эрама, с которым часто сотрудничает.

Ирина Шейк позирует обнаженной
Ирина Шейк показала пикантные фото
Ирина Шейк разместила пикантные кадры
Ирина Шейк в стильном черном костюме
Ирина Шейк в откровенном платье

Пользователи сети оценили пикантную публикацию знаменитости. Они засыпали Шейк комплиментами.

"Огнище!", "Горячо!", "Оу, привет!", "Краше Ирины нет никого на свете", – пишут люди в комментариях.

Пользователи сети оценили пикантную публикацию знаменитости
В сети засыпали Шейк комплиментами

Коротко о знаменитости:

  • Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США.

  • В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Ирина Шейк сексуально оголилась на пляже. Она позировала в откровенном розовом купальнике, продемонстрировав роскошную грудь и ягодицы. Свой образ звезда дополнила панамкой.

  • Модель формата plus-size Эшли Грэм поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем знаменитость позировала в черном белье, утоляя свою жажду и демонстрируя пышные формы.

  • Модель-"копия" Кардашьян Деми Роуз опубликовала серию пикантных фото. На них знаменитость позировала полностью голой, лежа на траве. Интимные части тела модель прикрыла лепестками роз.

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