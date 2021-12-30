Хью Хефнер был одержим наркотиками. Появились новые подробности секс-вечеринок Playboy

Бывшая помощница и секретарь Хью Хефнера Лиза Лавинг Барретт рассказала, что основатель эротического журнала Playboy был зависим от наркотических веществ. В частности, сильнодействующее снотворное "Метаквалон", которое до сих пор запрещено во многих странах, помогало участникам секс-вечеринок быть более склонными к интиму.

Об этом Лиза рассказала в интервью в документальном сериале "Secrets of Playboy" на YouTube. По ее словам, одним из эффектов наркотиков, которые употребляли модели и посетители во главе с владельцем поместья, является повышение половой функции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Снотворное средство в узких кругах получило название "раздвигатель ног", что в полной мере объясняло его основную функцию на таких мероприятиях.

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"Между собой мы называли Метаквалон – "раздвигателем ног". В этом весь смысл. Это было необходимое зло для вечеринок", – сказала Баррет, работавшая на бизнесмена с 1977 по 1989 год.

Хью Хефнер заявлял, что на вечеринках не употребляли запрещенные препараты, но его слова опровергла модель Сондра Теодор, жившая в имении Playboy с 1976 по 1981 год.

"Хеф делал вид, что в доме не употребляют наркотики, но это была просто ложь. Метаквалон постоянно использовался для секса", – говорится в комментарии.

Она также отметила, что обычно девушки употребляли по пол таблетки, ведь передозировка могла им серьезно навредить. Например, 2 таблетки "Метаквалона" уже заставляли гостей и жителей особняка терять сознание.

Также очевидцы рассказали о том, что сам Хефнер также любил курить коноплю, ведь она вызвала у него более приятные ощущения от секса. Сообщалось, что магнат даже держал у кровати контейнер с наркотиком и заставлял девушек следить за своими запасами травки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известная модель Холли Мэдисон, которая 7 лет жила с Хефнером, рассказала о странных привычках бизнесмена. Ей приходилось участвовать в оргиях и изменять свой облик по желанию босса.