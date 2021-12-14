Хью Хефнер любил пышные формы и оргии под порнофильмы, а за короткие волосы ругал. Откровения звезды Playboy

Известная модель с четвертым размером груди Холли Мэдисон рассказала о строгих правилах жизни с основателем мужского журнала Playboy Хью Хефнером. Она прожила в известном особняке "Банни хаус" около семи лет и стала одной из официальных подруг издателя. По словам пышногрудой блондинки, ей приходилось участвовать в оргиях и менять свою внешность по желанию босса.

В грядущем документальном сериале A&E "Секреты Playboy" 41-летняя звезда призналась, что страдала депрессией, проживая в особняке Хефа, сообщает DailyStar. Гламурных кроликов заставляли красить волосы и увеличивать грудь, даже если сами они этого не хотели.

Холли рассказала, что была сломлена и решила хоть как-то выделиться из однотипной массы длинноволосых красоток, поэтому в тайне от Хефнера обрезала локоны. Когда она вернулась домой с короткой стрижкой, то попала под шквал ругани.

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"Я вернулась из салона и он на меня взбесился. Он кричал и говорил, что теперь я выгляжу старой, некрасивой и дешевой. Он был очень недоволен", – вспомнила модель.

Экс-кролик Бриджит Марквардт также вспомнила историю, связанную с Мэдисон.

"Однажды она нанесла красную помаду, и Хью взбесился. Сказал, что ненавидит красный цвет на губах девочек и заставил ее немедленно умыться. Напряжение росло с каждым днем. Я видела как Холли впадает в депрессию. Ее поведение менялось и в какой-то момент она стала совсем грустной", – поделилась Бриджит.

Мэдисон описала комнату основателя культового журнала как адскую дыру, в которой хранилось нескончаемое количество кассет с фильмами для взрослых. Модель призналась, что Хефнер нередко устраивал групповые занятия сексом. Чтобы "справиться" с ними, Холли напивалась до беспамятства и курила каннабис.

"Во время двухнедельных оргий, в которых заставляли участвовать всех подружек, на двух экранах на заднем плане показывали порнофильмы, пока мы удовлетворяли Хью. Мне было стыдно, но нужно было это сделать ради собственной жизни", – прокомментировала кролик Playboy.

Холли научилась справляться с тревожной обстановкой, которая, по ее словам, казалась "пожизненным заключением" с "культовыми" правилами. Каждую неделю девочкам давали по 1000 долларов на покупку одежды и прочие развлечения. Однако, если менеджеры видели, что модели откладывают большие суммы, то уменьшали доход.

Мэдисон не разрешали общаться с другими мужчинами, а также предложили деньги на увеличение груди, чтобы нравиться Хефнеру еще больше.

Наконец, вырвавшись из оков бизнесмена и издателя в конце нулевых, Холли добилась успеха сама по себе. Она появилась в популярном шоу "Танцы со звездами", а позже сыграла в пародийном проекте Peepshow в Лас-Вегасе.

Ранее OBOZREVATEL писал: