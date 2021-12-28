Хайди Клум снялась обнаженной в шапке Санта-Клауса. Фото

Известная немецкая топ-модель, 48-летняя актриса Хайди Клум снялась обнаженной в шапке Санта-Клауса. Звезда укуталась в одеяло и поднялась по лестнице.

Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. "Давай вернемся в постель", – коротко написала под фотографиями звезда (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На серии рождественских снимком показано, как Хайди Клум укуталась в огромное белое одеяло, будучи обнаженной. Модель позировала, поднимаясь по ступенькам и прикрывая тело.

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Еще на одном снимке знаменитость сидит на лестнице в шапке Санта-Клауса рядом со своим мужем – музыкантом Томом Каулитцем, а также обнимает собаку по кличке Антон.

Отметим, что Клум скрыла от пользователей сети комментарии и счетчик лайков.

Добавим, известная модель украсила лестницу елочными ветками и красной лентой, а в дополнении к интерьеру поставила светодиодное дерево на первом этаже.

Коротко о знаменитости:

Хайди Клум – 48-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая. Родом из Бергиш-Гладбаха, Германия. Звезда сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. Была замужем за стилистом Риком Пипино, музыкантом Силом, а также встречалась со своим охранником Мартином Кристеном и арт-дилером Вито Шнабелем. В 2019 году вышла замуж за музыканта Тома Каулитца, который, к слову, моложе ее на 16 лет.

Модель воспитывает четверых детей: дочери Хелен Бошовен (2004) и Лу Сулола (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту (2005) и Йохан Райли Федор Тайво (2006).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Хайди Клум удивила поклонников снимком, на котором позирует в купальнике и держит массивную штангу.