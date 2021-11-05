48-летняя Хайди Клум без трусов и в одном бюстгальтере показала, как ест в кровати. Фото

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Папарацци
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48-летняя Хайди Клум без трусов и в одном бюстгальтере показала, как ест в кровати. Фото

Известная немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум удивила поклонников новым пикантным снимком. Знаменитость позировала в кровати без белья.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Ой, мой вкусный пирог!", – коротко подписала снимок модель (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Знаменитый ангел Victoria's Secret позировала в кровати в одном бюстгальтере, а интимное место прикрыла тарелкой с пирогом. Модель продемонстрировала, как она кушает в постели.

Хайди Клум судья талант-шоу.
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Возле знаменитости лежали телефон и ноутбук, а также поднос с чашками чая на двоих и чайником. Вероятнее всего пикантный снимок сделал ее супруг, музыкант Том Каулитц, за которого она вышла замуж в 2019 году спустя год романа.

Отметим, что за час публикации фото набрало почти 80 тысяч лайков, однако комментариев нет, поскольку Хайди скрыла такую возможность.

Хайди Клум в бикини.

К слову, Клум не раз радовала поклонников откровенными снимками. Например, в августе этого года модель опубликовала снимок в крошечном бикини позируя на яхте.

Стройная фигура Хайди Клум.

А в июле Хайди показала снимок, на котором она обнажена лежит на мягком шезлонге.

Хайди Клум голая на шизлонге.

Еще месяцем ранее супермодель покрасовалась на закате солнца обнаженной. Она продемонстрировала пышные формы на берегу океана.

Хайди Клум без белья на берегу океана.

Коротко о знаменитости:

  • 48-летняя одна из самых известных моделей в мире Хайди Клум родом из Германии. Она успела покрасоваться на показах известного бренда Victoria's Secret, позировала для глянцев Vogue и ELLE. Ведет шоу Germany's Next Topmodel. Интересен тот, факт, что во Франции именем Хайди Клум назвали новый сорт роз.

Хайди Клум без трусов ест в кровати.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Хайди Клум попала в неловкую ситуацию в прямом эфире шоу "Америка ищет таланты". Знаменитость наклонилась слишком низко, когда фотографировалась с коллегами, и засветила публике нижнее белье.

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