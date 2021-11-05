48-летняя Хайди Клум без трусов и в одном бюстгальтере показала, как ест в кровати. Фото

Известная немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум удивила поклонников новым пикантным снимком. Знаменитость позировала в кровати без белья.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Ой, мой вкусный пирог!", – коротко подписала снимок модель (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Знаменитый ангел Victoria's Secret позировала в кровати в одном бюстгальтере, а интимное место прикрыла тарелкой с пирогом. Модель продемонстрировала, как она кушает в постели.

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Возле знаменитости лежали телефон и ноутбук, а также поднос с чашками чая на двоих и чайником. Вероятнее всего пикантный снимок сделал ее супруг, музыкант Том Каулитц, за которого она вышла замуж в 2019 году спустя год романа.

Отметим, что за час публикации фото набрало почти 80 тысяч лайков, однако комментариев нет, поскольку Хайди скрыла такую возможность.

К слову, Клум не раз радовала поклонников откровенными снимками. Например, в августе этого года модель опубликовала снимок в крошечном бикини позируя на яхте.

А в июле Хайди показала снимок, на котором она обнажена лежит на мягком шезлонге.

Еще месяцем ранее супермодель покрасовалась на закате солнца обнаженной. Она продемонстрировала пышные формы на берегу океана.

Коротко о знаменитости:

48-летняя одна из самых известных моделей в мире Хайди Клум родом из Германии. Она успела покрасоваться на показах известного бренда Victoria's Secret, позировала для глянцев Vogue и ELLE. Ведет шоу Germany's Next Topmodel. Интересен тот, факт, что во Франции именем Хайди Клум назвали новый сорт роз.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Хайди Клум попала в неловкую ситуацию в прямом эфире шоу "Америка ищет таланты". Знаменитость наклонилась слишком низко, когда фотографировалась с коллегами, и засветила публике нижнее белье.